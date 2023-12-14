США считают, что ЕС нужно скорее решить вопрос о поддержке Украины

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон и Евросоюз "решительно выступают на стороне" Киева

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Власти США полагают, что ЕС следует скорее договориться о финансовой поддержке Украины на следующий год. Об этом заявил в среду руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на регулярном брифинге.

"США и ЕС решительно выступают на стороне Украины. Мы считаем, что сейчас пришло время активизировать эту поддержку. Это жизненно важно для национальной безопасности США и наших европейских партнеров. Мы ценим постоянную финансовую поддержку ЕС Украины и надеемся, что ЕС сможет быстро договориться по финансированию на 2024 год и далее", - отметил он. Миллер отвечал на вопрос о том, как вашингтонская администрация относится к заявлениям Венгрии против начала переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз, а также против оказания Брюсселем финансовой поддержки Киеву.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 13 декабря проинформировал председателя Евросовета Шарля Мишеля, что не поддержит начало переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз. Правительство Венгрии считает, что Украина к этому пока не готова и ее вступление в ЕС нанесет серьезный ущерб интересам всех членов сообщества. Подавляющее большинство депутатов венгерского парламента поддержало эту позицию.

Ранее Орбан заявил, что намерен заблокировать предложение Брюсселя о предоставлении Киеву финансовой помощи в размере €50 млрд на саммите сообщества 14-15 декабря.