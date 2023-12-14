СМИ: помощник Байдена направился в Саудовскую Аравию для встречи с кронпринцем

В ходе переговоров Джейк Салливан и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудят ближневосточный конфликт, сообщает портал Axios

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан направился в среду в Саудовскую Аравию, чтобы встретиться с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, Салливан намерен обсудить с саудовским кронпринцем меры по предотвращению распространения палестино-израильского конфликта на ближневосточный регион. Помощник Байдена также планирует обсудить дальнейший ход переговоров Вашингтона и Эр-Рияда по поводу сделки, позволяющей добиться устойчивого мира между Израилем и Палестиной.

Собеседники издания отметили, что Салливан на встрече с наследным принцем поднимет вопрос сдерживания нападений йеменских мятежников-хуситов на торговые суда в Красном море.

Салливан 14 декабря посетит Израиль. Запланированы его встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями кабинета министров.

Президент России Владимир Путин 6 декабря посетил Эр-Рияд, где встретился с саудовским наследным принцем. Ранее в тот же день он побывал в ОАЭ и провел переговоры с президентом этой страны.