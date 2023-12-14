Вице-президент Венесуэлы потребовала отмены всех санкций против страны

Делси Родригес также призвала к прекращению агрессии против Каракаса извне

КАРАКАС, 14 декабря. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес потребовала отмены всех санкций, введенных против ее страны.

"В этом году был сделан первый шаг в процессе отмены преступной блокады Венесуэлы", - отметила Родригес на обсуждении проекта госбюджета на 2024 год в Национальной ассамблее (парламенте), которое транслировалось телеканалом Venezolana de Televisión​.

"Этого недостаточно, санкции должны быть полностью отменены, 100% санкций против Венесуэлы. В этом <…> требование народа Венесуэлы, потому что это священное право народа Венесуэлы на социальное счастье, на развитие и будущее", - указала вице-президент и призвала к "прекращению агрессии извне против Венесуэлы".

Власти США в ответ на достижение договоренностей правительства Венесуэлы с радикальной оппозицией на переговорах в Барбадосе о проведении "демократических, транспарентных президентских выборов 2024 года" смягчили в октябре введенные против Венесуэлы санкции в нефтегазовом, финансовом и золотодобывающем секторах.

США и их союзники ввели в отношении Венесуэлы более 900 различных односторонних рестрикций. Наибольший ущерб экономике Венесуэлы нанесли жесткие санкции 2019 года в отношении венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA. По некоторым данным, от американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заблокированы в западных банках.