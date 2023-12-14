Румыния приобретает противотанковые комплексы Javelin

На эти цели будет потрачено около $80 млн

БУХАРЕСТ, 14 декабря. /ТАСС/. Американское Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона уведомило Конгресс США о продаже 263 ракет типа Javelin FGM-148F и 26 пусковых установок Javelin Румынии. Об этом сообщил портал defenseromania.ro.

"Эта продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности США, помогая укрепить безопасность союзника по НАТО, что имеет важное значение для политической и экономической стабильности в Европе", - отметили в Агентстве.

Стоимость контракта составляет около $80 млн.

Американцы также уточнили, что приобретение Румынией систем Javelin "улучшит способность страны противостоять текущим и будущим угрозам путем укрепления долгосрочной обороноспособности Румынии в соответствии с планами национальной обороны".