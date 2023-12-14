Минск прекратил действие договора с Киевом о сотрудничестве в области науки и технологий

Документ действовал с 17 декабря 1992 года

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Белоруссия прекратила действие договора с Украиной о сотрудничестве в области науки и технологий. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на национальном правовом интернет-портале.

"Прекратить действие договора между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о сотрудничестве в области науки и технологий, подписанного в городе Киеве 17 декабря 1992 года", - говорится в документе.

МИД Белоруссии поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения.

Киев регулярно заявляет о выходе из соглашений, заключенных с Москвой, Минском, а также в рамках СНГ. Действие соглашений о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Белоруссии было прекращено украинской стороной в мае 2022 года.