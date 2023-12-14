Белый дом не уточняет, помог ли визит Зеленского в Вашингтон в диалоге с Конгрессом

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Джон Кирби отметил, что с этим вопросом следует обращаться к конгрессменам

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, способствовал ли визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон диалогу с Конгрессом, призванному увенчаться выделением дальнейшей помощи Киеву.

"Думаю, вам надо было бы говорить с членами Конгресса относительно того, в какой степени они были убеждены или нет", - заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, комментируя вопрос о том, помогло ли пребывание Зеленского в Вашингтоне тем американским политическим силам, которые добиваются продолжения оказания финансовой помощи Киеву.

Кирби утверждал, что президент США демократ Джо Байден готов к компромиссам с республиканцами в Конгрессе, чтобы добиться выделения новых крупных ассигнований на нужды Украины. При этом сотрудник СНБ выразил мнение, что готовность к компромиссу потребуется в этой ситуации от обеих сторон. "Мы готовы вести добросовестные переговоры и идти на компромиссы, так как это в перспективе требуется от обеих сторон", - сказал Кирби. По его словам, Байден ясно говорил о "необходимости продолжения помощи Украине и о том, что это означает для национальной безопасности не только Украины", но и США.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, выступавшая на этом же брифинге для журналистов, заверила, что Байден регулярно контактирует с руководством Конгресса по вопросу об оказании помощи Украине. "Президент находится в регулярном контакте с лидерами Конгресса по этому вопросу. И, безусловно, его аппарат тоже", - отметила представитель главы администрации США. На прямой вопрос о том, чего добился Зеленский за счет поездки в Вашингтон, она ответила: "Ну, переговоры [между законодательной и исполнительной ветвями власти США] еще идут. Так что посмотрим".

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Многие республиканцы в Палате представителей и Сенате Конгресса США в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

6 декабря законопроект об оказании новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, несмотря на то что Байден выступил со специальным обращением к Конгрессу, призвав законодателей утвердить такие расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь вынести этот законопроект на рассмотрение. Несмотря на уговоры Зеленского, который во вторник был принят Байденом в Белом доме и встретился с руководством Конгресса от обеих партий, республиканцы не сигнализировали о сдвигах в своей позиции и готовности дать согласие на продолжение выделения новой помощи Киеву.