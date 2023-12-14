Вице-спикер парламента Словакии считает, что республика должна стоять на стороне мира

Такое заявление Любош Блаха сделал после того, как посол РФ в Словакии Игорь Братчиков ознакомил его с позицией России по поводу возможного предоставления для вылетов украинских истребителей F-16 аэродромов стран НАТО

БРАТИСЛАВА, 14 декабря. /ТАСС/. Словакия должна стоять на стороне мира. Об этом после встречи с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым написал в своем Telegram-канале вице-спикер Национального совета (парламента) республики Любош Блаха.

"Нельзя рисковать будущим наших детей. Словакия должна стоять на стороне мира. Неужели кто-то действительно хочет ядерной войны?", - написал политик, которого Братчиков ознакомил с позицией РФ по поводу возможного предоставления для вылетов украинских истребителей F-16 аэродромов стран НАТО.

"По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к войне на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боевым действиям, [вылетая] с территории этих государств. Для РФ это красная линия, и они предупреждают, что это привело бы к открытому столкновению. Эскалация могла бы привести к третьей мировой войне", - написал Блаха.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил в среду, что Россия пойдет на ответные меры, если Киев будет использовать авиабазы стран НАТО для вылетов переданных Украине западных истребителей.

"Уже слышны комментарии, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины передаваемые ВСУ тактические истребители F-16 могут осуществлять вылеты с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии", - сказал Гаврилов на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По словам дипломата, применение истребителей с территории стран - членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте и вынудит Россию пойти "на ответные меры".