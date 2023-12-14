Палата представителей поддержала резолюцию о расследовании по импичменту Байдена

В поддержку инициативы высказались все республиканцы, против - все демократы

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президента США Джо Байдена. Трансляция голосования велась на официальном сайте законодательного органа США.

Резолюция, внесенная на рассмотрение республиканской фракцией нижней палаты Конгресса, предписывает комитетам Палаты представителей по надзору и подотчетности, по доходам и расходам и юридическому комитету продолжить их текущие разбирательства в рамках расследования относительно того, есть ли достаточные основания для импичмента нынешнего американского президента.

Продолжение расследования поддержали все законодатели-республиканцы в Палате представителей - 221 человек. Все 212 членов нижней палаты Конгресса от Демократической партии проголосовали против принятия резолюции.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование по делу об импичменте Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена. Республиканцы не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Представители Белого дома заостряли внимание на том, что Маккарти поручил профильным комитетам начать указанное расследование без проведения голосования в Палате представителей. Сам он прежде подчеркивал, что этот шаг может быть предпринят только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.

Процедура импичмента

Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".

"Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил на Капитолийском холме законодатели Республиканской партии теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Руководит им председатель Верховного суда США. Палата представителей на процессе фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов. В настоящее время Сенат контролируют демократы.