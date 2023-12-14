Байден назвал "политическим трюком" расследование об импичменте в отношении себя

По мнению президента США, вместо этого республиканцы могли заняться "срочными вопросами" или сделать что-либо для улучшения жизнь американцев

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Президент США Джо Байден назвал проводимое в отношении него расследование об импичменте "политическим трюком" республиканцев - членов Палаты представителей Конгресса.

"Вместо того, чтобы сделать что-либо для того, чтобы улучшить жизнь американцев, они сосредоточены на том, чтобы атаковать меня ложью. Вместо того, чтобы заниматься своим делом по срочным вопросам, которые необходимо решить, они предпочитают тратить время на необоснованный политический трюк, который, как признают даже республиканцы в Конгрессе, не подкреплен никакими фактами", - говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.