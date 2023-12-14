В Конгрессе заявили о наличии данных о переводе миллионов семье Байдена из-за рубежа

По словам спикера Палаты представителей Конгресса Майка Джонсона, законодатели ознакомились с показаниями свидетелей и выписками банковских счетов родственников президента США

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон заявил, что конгрессмены располагают доказательствами того, что на счета семьи президента Соединенных Штатов Джо Байдена поступали миллионы долларов от иностранных лиц.

"Мы ознакомились с показаниями свидетелей и выписками банковских счетов, которые свидетельствуют о том, что семье Байдена поступали миллионы долларов от наших иностранных оппонентов. Свидетели заявляли о многочисленных взаимодействиях президента с иностранными клиентами его семьи", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Спикер подчеркнул, что игнорировать данные доказательства невозможно.

Джонсон также упрекнул Байдена и его администрацию в препятствовании расследованию. "Президент и Белый дом неоднократно вводили в заблуждение общественность, меняли правила игры и всячески препятствовали расследованию", - написал он.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Байдена.

11 сентября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния), занимавший в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США, заявил, что принял решение инициировать официальное расследование по делу об импичменте Байдена. Как уточнил тогда Маккарти, расследование направлено на то, чтобы выяснить, получал ли действующий американский лидер выгоду от деловых операций своего сына Хантера Байдена. Республиканцы не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.

Представители Белого дома заостряли внимание на том, что Маккарти поручил профильным комитетам начать указанное расследование без проведения голосования в Палате представителей. Сам он прежде подчеркивал, что данный шаг может быть предпринят только после голосования в Палате представителей, где большинство за республиканцами.