Al Jazeera: в Министерстве внутренней безопасности США призвали не скрывать кризис в Газе

По данным телеканала, обращение к главе ведомства Алехандро Майоркасу подписали 139 сотрудников министерства и входящих в него структур

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Почти 140 сотрудников Министерства внутренней безопасности США и входящих в его структуру агентств подписали открытое письмо главе ведомства Алехандро Майоркасу с призывом не замалчивать масштабы сложившегося из-за военной операции Израиля кризиса в секторе Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Глубокий гуманитарный кризис в Газе и условия на Западном берегу являются теми обстоятельствами, при которых министерство обычно разным образом реагирует", - цитирует письмо телеканал. "Однако до сих пор руководство Министерства внутренней безопасности, как кажется, игнорировало бомбардировки лагерей беженцев, больниц, машин скорой помощи и мирных жителей", - указывают его авторы.

По данным Al Jazeera, датированный 22 ноября документ подписали 139 сотрудников министерства и входящих в него ведомств - Службы таможенного и пограничного контроля, Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, Иммиграционной и таможенной полиции и Службы гражданства и иммиграции США. Как подчеркивает телеканал, некоторые из них сделали это анонимно, опасаясь преследования.

Авторы документа призвали к сбалансированному освещению ситуации в регионе, а также предоставлению пострадавшим от кризиса палестинцам права въехать в США на гуманитарных основаниях.

Как отмечает телеканал, в прошлом месяце более 500 чиновников из 40 американских правительственных ведомств направили аналогичное анонимное послание, в котором убеждали администрацию президента США Джо Байдена призвать к немедленному перемирию в Газе. Еще одно письмо подписали около 1 тыс. сотрудников Агентства США по международному развитию.