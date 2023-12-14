Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом США

Также экс-президент Соединенных Штатов добавил, что нынешний лидер "самый некомпетентный" за всю историю страны

НЬЮ-ЙОРК, 14 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал нынешнего главу США Джо Байдена худшим и самым коррумпированным лидером в истории Соединенных Штатов.

"Джо Байден - <...> действительно худший, самый некомпетентный и самый коррумпированный президент в истории Соединенных Штатов", - сказал в среду Трамп, выступая на встрече с избирателями в штате Айова.

Ранее Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте Байдена.

Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.