Kyodo: корабли КНР в 2023 году появлялись у спорных островов Сенкаку рекордные 337 раз

Управления береговой охраны Китая оттеснили 28 ноября несколько японских судов в акватории архипелага

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Патрульные корабли морской полиции КНР в этом году появлялись рекордные 337 раз в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, зону у которых Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Катера Управления береговой охраны (УБО) КНР 28 ноября оттеснили несколько японских кораблей из акватории спорных островов. Согласно заявлению УБО, указанные меры были приняты, чтобы защитить права Китая в водах, которые Пекин считает своими.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.