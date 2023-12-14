Politico: более 10 стран призвали Евросоюз отменить часть мер против Косова

Письмо подписали официальные лица из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Чехии и Эстонии

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Представители 12 стран призвали Европейский союз (ЕС) прекратить несколько временных политических и экономических мер, направленных против непризнанного Косова. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на письмо, адресованное главе внешнеполитической службы ЕС Жозепу Боррелю и спецпредставителю по Западным Балканам Мирославу Лайчаку.

Евросоюз принял в отношении Косова временные меры, которые могут быть пересмотрены. В их число входят, например, приостановка визитов на высшем уровне, различных контактов и мероприятий, а также финансового сотрудничества, говорится в тексте издания.

Отмечается, что письмо подписали официальные лица из Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Латвии, Литвы, Хорватии, Чехии и Эстонии.

Кроме того, страны требуют от международного сообщества поддержки независимости и суверенитета Косова. По информации Politico, бельгийские, ирландские и хорватские чиновники также задавали вопрос о роли Сербии в произошедших 24 сентября событиях в населенном пункте Баньска.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти 24 сентября утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации в этот же день заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич подчеркнул, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.