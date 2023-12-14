Лидер французских "Патриотов" назвал визит Зеленского в США катастрофой

Флориан Филиппо также отметил, что Франция должна прекратить оказывать денежную помощь Украине

ПАРИЖ, 14 декабря. /ТАСС/. США не предоставили дополнительную финансовую поддержку Украине по итогам визита ее президента Владимира Зеленского, что стало для него настоящим несчастьем. Такое мнение в среду выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Катастрофа продолжается для Зеленского, который уезжает из Соединенных Штатов с пустым руками! Ноль дополнительной финансовой помощи: кран больше не течет! Готово!" - написал он своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Филиппо также отметил, что Франция должна прекратить оказывать денежную помощь Украине и "отказаться от абсурдной разорительной и воинственной политики (главы Еврокомиссии - прим. ТАСС) Урсулы фон дер Ляйен!"

Ранее политик подчеркнул, что в ходе визита в Конгресс Зеленский "совершил огромную оплошность". "Во время своего выступления он заявил, что любой американский народный представитель, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере $61 млрд, является "марионеткой Путина", - написал Филиппо в X. По его оценкам, этими высказываниями Зеленский "укрепил решимость тех [американских сенаторов], кто хочет прекратить любую помощь Украине". "Зеленский упустил еще одну хорошую возможность промолчать!" - резюмировал Филиппо.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 13 декабря также заявил, что поездка Зеленского в Вашингтон получилась пустой, ему не удалось убедить американские власти в том, что Украина важнее безопасности США. Ранее сообщалось, что 12 декабря президент Украины посетил Конгресс для встреч с сенаторами от обеих партий и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном, а также провел переговоры с президентом США Джо Байденом.