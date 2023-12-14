Японский депутат Какидзава покинул правящую партию из-за скандала вокруг взяток на выборах

Ему грозит тюремное заключение сроком до трех лет

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Депутат нижней палаты парламента Японии Мито Какидзава покинул правящую Либерально-демократическую партию (ЛДП) из-за начавшегося против него расследования по подозрению в даче взяток в ходе выборов в одном из районов Токио. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По данным следствия, Какидзава в апреле передал через своих подчиненных около 200 тыс. иен (порядка $1,4 тыс.) членам законодательного собрания токийского района Кото, чтобы они обеспечили поддержку его ставленника на местных выборах. В связи с этим депутату может грозить штраф в размере до 500 тыс. иен (около $3,5 тыс. долларов) или тюремное заключение сроком до трех лет. Сотрудники полиции провели обыски в офисе Какидзавы для сбора возможных улик.

Как отмечает Kyodo, расследование в отношении депутата может еще сильнее снизить уровень поддержки премьер-министра Японии Фумио Кисиды на фоне коррупционного скандала вокруг руководства правительства и правящей партии.

Ранее в отставку подали генсек кабмина Японии, "второй человек" в правительстве Хирокадзу Мацуно, министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура, глава сельскохозяйственного ведомства Итиро Миясита, министр по административным вопросам Дзюндзи Судзуки, пять заместителей министров, один парламентский вице-министр, а также советник министра обороны.

Причиной отставок стал громкий скандал вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Фракции правящей партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.