Пакистан продлил срок выезда из страны для афганцев, эмигрирующих в США

По данным газеты Dawn, за его превышение афганские иммигранты без виз и документов будут оштрафованы на $400

ИСЛАМАБАД, 14 декабря. /ТАСС/. Временный кабинет министров Пакистана продлил срок добровольного выезда из страны для афганских иммигрантов без документов, которые переселяются в США.

По сообщению газеты Dawn, срок продлен с 31 декабря до 29 февраля. За его превышение афганские иммигранты без виз и документов будут оштрафованы на $400. Ранее сумма штрафа для афганцев за пребывание в Пакистане после окончания текущего года составляла $800.

"Нововведения приняты с целью обеспечить оформление документов теми афганскими иммигрантами, кто выезжает в третьи страны, и с тем, чтобы все иностранцы без виз смогли покинуть Пакистан как можно скорее", - заявил министр информации во временном правительстве Муртаза Соланги.

С начала 1 ноября депортации из Пакистана всех иностранцев без документов в Афганистан были репатриированы 400 тыс. граждан этой соседней страны, добавил министр.

В ноябре Госдепартамент США обратился с просьбой к властям Пакистана не репатриировать 25 тыс. афганских беженцев, которым в Афганистане угрожают репрессии за сотрудничество с американским военными до прихода к власти в Кабуле в августе 2021 года радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Вашингтон передал Исламабаду списки афганцев, которые имеют право на специальные визы, переселение в США и получение там убежища.

31 октября истек срок для добровольного выезда из Пакистана всех иностранных иммигрантов, у которых нет документов для проживания в стране. По данным правительства Пакистана, за последние 40 лет на основе Женевской конвенции в страну прибыли свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и именно эти лица будут подлежать депортации. ООН считает, что в Пакистане сейчас находятся около 1,3 млн зарегистрированных афганских иммигрантов и еще 880 тыс. афганцев, у которых есть статус беженцев, позволяющий им оставаться на пакистанской территории.