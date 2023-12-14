ВМС США сбили в Красном море две ракеты и дрон, запущенные из Йемена

По данным командования, экипаж танкера не пострадал

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Эсминец USS Mason Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США отреагировал на сигнал бедствия с танкера Ardmore Encounter, который подвергся нападению в южной части Красного моря. С территории Йемена были запущены две ракеты и БПЛА.

"Из контролируемых хуситами районов Йемена по танкеру [Ardmore Encounter] были выпущены две ракеты, они не попали в цель. Отвечая на сигнал бедствия, эсминец USS Mason сбил БПЛА, также запущенный из района, контролируемого хуситами", - говорится в сообщении, размещенном на странице СЕНТКОМ в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным командования, экипаж танкера не пострадал. Судно шло под флагом Маршалловых островов.