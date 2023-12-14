Помощник Байдена встретился с кронпринцем Саудовской Аравии в Эр-Рияде

Джейк Салливан и Мухаммед бен Сальман Аль Сауд обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке во время поездки в регион. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

"Они обсудили несколько двусторонних и региональных вопросов, включая усилия по созданию условий для установления устойчивого и длительного мира между израильтянами и палестинцами. Они также обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа, в том числе меры по увеличению потока критически важной помощи", - указано в сообщении.

Помощник Байдена и кронпринц уделили внимание "углублению двусторонних отношений в сфере безопасности, торговли, исследования космоса и передовых технологий, в том числе открытых сетей радиодоступа (O-Ran)".

14 декабря Салливан посетит Израиль. Запланированы его встречи с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями кабинета министров. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Салливан обсудит в Израиле вопросы, касающиеся открытия дополнительного контрольно-пропускного пункта "Керем-Шалом" для отправки гуманитарной помощи в сектор Газа. Как указал Кирби, помощник президента США также обсудит в Израиле "следующую фазу военной кампании" Израиля и усилия, направленные на то, чтобы военные еврейского государства действовали с большей точностью для "уменьшения ущерба для гражданского населения".