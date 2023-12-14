Киргизия и Таджикистан согласовали еще более 47 км границы

В пресс-службе киргизского кабмина сообщили, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков

БИШКЕК, 14 декабря. /ТАСС/. Представители Киргизии и Таджикистана в ходе состоявшейся встречи согласовали еще чуть более 47 км государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба киргизского кабмина.

"В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 8 по 14 декабря 2023 года в городе Баткен Баткенской области Киргизской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Киргизской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 47,05 км киргизско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Как заверили в пресс-службе, стороны продолжат работу по "описанию оставшихся участков" на следующей встрече, которая состоится на территории Таджикистана. "По итогам встречи подписан соответствующий протокол", - отмечает пресс-служба.

Ранее глава Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что Бишкек и Душанбе согласовали уже около 90% линии границы между двумя странами. Киргизский президент Садыр Жапаров выразил надежду, что стороны завершат процесс делимитации и демаркации границы к весне следующего года.

Протяженность государственной границы между Киргизией и Таджикистаном составляет около 980 км. Переговоры о ее делимитации (определении госграницы с описанием ее прохождения и нанесением на карту) продолжаются с декабря 2002 года. Неурегулированность этого вопроса неоднократно становилась причиной конфликтов с участием местных жителей и военнослужащих двух республик, в том числе и с применением огнестрельного оружия. Всего с 2014 года на киргизско-таджикской границе произошло более 10 серьезных конфликтов.

Киргизия граничит с Китаем, Казахстаном, Узбекистаном и Таджикистаном. Завершить процесс делимитации и демаркации границы осталось лишь с таджикской стороной.