Пашинян назвал реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время

Премьер-министр Армении отметил, что это станет возможным, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы

ЕРЕВАН, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал очень реалистичным подписание соглашения о мире с Азербайджаном в ближайшее время, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами двух стран принципы.

"В случае, если Азербайджан подтвердит данные принципы, то подписание мирного соглашения в ближайшее время очень реалистично", - сказал он на церемонии открытия министерского заседания стран, не имеющих выход к морю.

Пашинян также назвал три основных принципа армянской стороны - открытие региональных транспортных коммуникаций по принципу сохранения суверенитета стран, по территории которых они проходят, публичное признание территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км), а также делимитация границ на основе последних советских карт.

"Вчерашний обмен пленными вселяет в нас оптимизм, что подписание мирного соглашения в ближайшее время возможно", - добавил он.