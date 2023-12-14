МВД Белоруссии сообщило о задержании организаторов экстремистского формирования

По данным пресс-службы ведомства, в экстремизме подозреваются две жительницы Светлогорска, еще один фигурант дела скрылся за границей

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали двух жительниц Светлогорска (Гомельская область) за создание и администрирование экстремистских интернет-ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МВД.

"Сотрудники 8 управления (по Гомельской области) ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией - прим. ТАСС) МВД установили группу создателей и администраторов интернет-ресурсов, признанных экстремистскими формированиями. Следователями возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования", - говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По данным МВД, в экстремизме подозреваются две жительницы Светлогорска. Они работали на частную телерадиокомпанию, которая ранее функционировала в райцентре. Еще один фигурант дела скрылся за границей, отметили в пресс-службе. Там пояснили, что фигуранты уголовного дела в 2020 году создали и администрировали группу в мессенджере Telegram, где публиковалась информация, направленная "на организацию, подготовку и совершение массовых беспорядков, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов с целью посягательств на независимость, территориальную целостность, основы конституционного строя нашей страны". "Свои деструктивные взгляды они продвигали и через информационные ресурсы телерадиокомпании", - отметили в МВД Белоруссии.

В сентябре 2023 года ведомство признало группу граждан, осуществляющих деятельность посредством интернет-ресурсов "Ранак", среди которых и одноименный телеканал, экстремистским формированием. До этого несколько сотрудников телеканала "Ранак" получили административные аресты и штрафы за распространение материалов экстремистской направленности.