США откладывают продажу винтовок М16 Израилю, опасаясь нападений на палестинцев

Белый дом ожидает от израильского правительства больше гарантий относительно дальнейших шагов для сдерживания насилия со стороны поселенцев, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 14 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена вновь отложила выдачу лицензии на продажу Израилю более 20 тыс. винтовок М16, опасаясь нападения экстремистски настроенных израильских поселенцев на палестинское гражданское население на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американских чиновников.

По его данным, отказ в выдаче лицензии свидетельствует об обеспокоенности Белого дома тем, что израильское правительство не предпринимает достаточно усилий для сдерживания насилия со стороны экстремистски настроенных поселенцев. Axios отмечает, что в первые недели конфликта Израиль обратился к США с просьбой о поставках винтовок, которыми планировалось вооружить гражданские группы первичного реагирования в израильских деревнях, расположенных недалеко от границ с сектором Газа, Ливаном и Сирией. Эти группы обучаются израильской полицией, чтобы первыми среагировать в случае террористической атаки, напоминает портал.

"В настоящее время эта сделка никуда не движется. Нам нужно больше гарантий со стороны Израиля относительно шагов, которые он собирается предпринять, чтобы пресечь нападения агрессивных поселенцев и гарантировать, что никакое новое американское оружие не достанется поселенцам на Западном берегу", - приводит портал слова неназванного представителя американской администрации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении лиц, причастных к насилию над мирными жителями Западного берега Иордана. Он подчеркнул, что США продолжат добиваться привлечения к ответственности за акты насилия в отношении мирных жителей Западного берега вне зависимости от того, кто их совершает. Список попавших под санкции не был опубликован, однако госсекретарь уточнил, что члены семей таких лиц также могут быть подвергнуты ограничениям.