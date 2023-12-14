Рейтинг правительства Японии обвалился до 17,1% на фоне скандала

Доля тех, кто не поддерживает правительство, выросла до 58,2%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Jiji

ТОКИО, 14 декабря. /ТАСС/. Рейтинг правительства Японии во главе с премьером Фумио Кисидой обвалился до рекордно низкой отметки в 17,1% на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Jiji.

Этот показатель является минимальным для Либерально-демократической партии с 2012 года, когда она вернулась к власти после краткого периода администрации, сформированной ныне не существующей Демократической партии. В последний раз уровень поддержки правительства в опросах Дзидзи опускался ниже 20% (до 13,4%) при правительстве премьера Таро Асо в августе 2009 года. В сентябре 2009 года власть перешла к Демократической партии.

Доля тех, кто не поддерживает правительство, выросла до 58,2%. Правящую ЛДП поддерживают 18,3% (против 19,1% в ноябре). Вместе с тем наиболее популярной оппозиционной партией стала Конституционно-демократическая (4,4% респондентов против 2,7% в ноябре).

Опрос проводился с 8 по 11 декабря, когда тема скандала с нарушением финансовой отчетности при сборе пожертвований в ЛДП была на первых полосах всех местных изданий и стала главной темой новостных выпусков. Новые подробности скандала появились и 12 декабря.

Громкий скандал вокруг нарушений и откатов при сборе политических пожертвований в правящей партии разгорелся в последние недели. Фракции ЛДП устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.

Скандал затрагивает главным образом крупнейшую фракцию ЛДП, которую при жизни возглавлял экс-премьер Синдзо Абэ. Все ее представители покинули в четверг все посты министров, замминистров и представителей руководства самой партии, в общей сложности 12 человек. Однако нарушения в меньших масштабах и не такие серьезные были, как предполагается, и во внутрипартийных группах экс-генсека партии Тосихиро Никаи и премьера Фумио Кисиды.