В столице Непала ввели запрет на курение, продажу и хранение табачных изделий

Под ограничения также попали табак-сырец и жевательная смесь гутху, которая включает в себя плоды растений, гашеную известь и табак

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Запрет на курение, продажу и хранение всех видов табачных изделий вступил в силу в столице Непала - Катманду. Об этом сообщила газета The Himalayan Times.

О решении ввести с 14 декабря полный запрет на табачные изделия, в том числе табак-сырец, а также на гутху - жевательную смесь, включающую плоды растений, гашеную известь и табак, объявили 28 ноября. По словам представителя администрации Катманду Навина Манандхара, такая мера принята в соответствии с законом о регулировании табака. Для контроля за исполнением решения привлечена муниципальная полиция, в том числе в штатском.

"В случае обнаружения в каком-либо магазине или лавке табачных изделий они будут немедленно конфискованы", - отметил Манандхара. Но такая мера может быть применена максимум дважды.

"На третий раз торговая точка будет закрыта", - уточнил он.

Одновременно городские власти обратились к населению с просьбой информировать полицию по телефону горячей линии о любом нарушении запрета на табачные изделия.