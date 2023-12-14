Компания Mazagon Dock подала заявку на строительство субмарин для ВМС Индии

Строительство будет осуществляться в сотрудничестве с французской Naval Group

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Государственная компания Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) подала заявку на участие в строительстве трех дизель-электрических подводных лодок класса Kalvari на базе французского проекта Scorpene для ВМС Индии.

Как сообщило министерство обороны южноазиатской республики, строительство субмарин будет осуществляться на предприятии MDL в Мумбаи в сотрудничестве с французской Naval Group.

За последние годы в состав ВМС республики вошли пять подводных лодок этого класса - Kalvari ("Кальвари"), Khanderi ("Хандери"), Karanj ("Карандж"), Vela ("Вела") и Vagir ("Вагир"). Шестая субмарина проходит ходовые испытания и будет принята на вооружение в 2024 году.

Эти подводные лодки оснащены противокорабельными ракетами Exocet SM39 и противоторпедными системами C303/S. Они способны вести борьбу с надводными кораблями и подводными лодками, вести сбор разведывательной информации, устанавливать мины, а также проводить наблюдение.

Как ранее сообщило Минобороны Индии, национальным ВМС необходимы по меньшей мере 24 новые неатомные подводные лодки для противодействия наращиванию военного присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. В настоящее время у республики 16 дизель-электрических подводных лодок, большинство которых поступило на вооружение 30 лет назад и подлежат замене в ближайшие годы.