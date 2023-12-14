Правоохранительные органы Индии подозревают в терроризме распыливших газ в парламенте

Двое мужчин ранее проникли в зал заседаний парламента страны, один из них стал прыгать по столам и скамейкам депутатов, второй в это время начал распылять газ желтого цвета

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Индии после инцидента с распылением газа в здании парламента проводят расследование, рассматривая случившееся как терроризм и преступный сговор. Об этом сообщила местная полиция.

Расследование ведется по статьям, предусматривающим наказание за террористический акт, преступный сговор, умышленную провокацию с намерением вызвать массовые беспорядки, нападение и применение силы в отношении госслужащего.

Заседание Народной палаты было прервано накануне двумя мужчинами, которые проникли в зал из галереи для посетителей. Один из нарушителей стал прыгать по столам и скамейкам депутатов, второй в это время начал распылять газ желтого цвета. Их схватили охранники, а также несколько депутатов. Члены палаты спешно покинули здание.

Во время инцидента в зале заседаний около парламента были задержаны мужчина и женщина, которые также распыляли желтый газ. В результате ЧП никто из парламентариев не пострадал. Предварительное расследование показало, что распыленный газ не был вредным.

Как выяснили правоохранители, нападение на парламент планировалось заранее. По делу проходят еще два человека. Восемь сотрудников службы безопасности парламента отстранены от работы, так как подозреваются в причастности к случившемуся.

Инцидент произошел в годовщину нападения на парламент в 2001 году. Тогда на его территорию проникли террористы и открыли стрельбу, погибли 9 человек из числа сотрудников полиции и персонала, 22 получили ранения, боевики были ликвидированы.