Никарагуа заявила о готовности вместе с Россией противодействовать гегемонии США

Вице-президент Росарио Мурильо утверждает, что Москва и Манагуа "поддерживают друг друга во всех областях"

ГАВАНА, 14 декабря. /ТАСС/. Никарагуа вместе с Россией готова противодействовать гегемонии США и их европейских союзников. Об этом заявила вице-президент страны Росарио Мурильо в эфире никарагуанского телеканала Canal 4.

"Мы (Россия и Никарагуа - прим. ТАСС) поддерживаем друг друга во всех областях, на всех форумах, на всех пространствах Нового мира, работая вместе против незаконных действий имперского гегемонизма Соединенных Штатов и их европейских союзников", - подчеркнула Мурильо, комментируя визит в Москву спецпредставителя президента Никарагуа по вопросам развития отношений с РФ Лауреано Ортеги Мурильо.

Как ранее сообщалось на сайте российского правительства, Ортега Мурильо встретился с вице-премьером РФ - главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили перспективные направления торгово-промышленного сотрудничества.