FT: опытные европейские чиновники не верят в перспективы нового расширения ЕС

На каждом этапе все 27 стран-участниц должны подтвердить готовность кандидата на вступление в Евросоюз, напоминает лондонского Центра европейских реформ Шарль Грант в своей статье

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Наиболее опытные должностные лица Европы сомневаются, что дальнейшее расширение Евросоюза возможно. Такое мнение выразил глава лондонского Центра европейских реформ Шарль Грант в статье, опубликованной в газете Financial Times.

"Руководство ЕС не ставит под вопрос разумность или вероятность [очередного этапа] расширения, по крайней мере на публике. Но в личных разговорах некоторые наиболее опытные европейские чиновники утверждают, что оно может никогда не произойти. Они указывают на то, что на каждом этапе процедуры, например для начала переговоров по каждому из 35 параграфов [нормативно-правовой базы], все 27 стран-участниц должны подтвердить, что кандидат на вступление готов к следующему шагу", - указал автор статьи.

Эксперт приводит несколько причин, которые могут помешать расширению Евросоюза. "ЕС вряд ли согласится провести важные институциональные реформы", - пишет Грант. По его словам, Франция полагает, что "расширение замедлит процесс принятия решений, если при этом не будет отменено право национального вето, например в отношении налогов". Германия, как считает Грант, разделяет эту позицию, однако предлагает рассмотреть идею отмены вето по внешнеполитическим вопросам. "Чтобы изменить правила голосования, необходимо единогласие, а как минимум половина стран хочет оставить за собой право вето либо по налогам, либо по внешней политике", - подчеркнул автор статьи.

"Правительства многих стран переживают о последствиях вступления в ЕС такой бедной страны, как Украина", - продолжал Грант. Украинская территория добавит 41 млн га сельскохозяйственных угодий к имеющимся в ЕС 158 млн га. Поэтому Киев в случае присоединения привлечет большую часть средств из фондов Евросоюза, предназначенных для развития сельского хозяйства, и оставит другие государства сообщества почти без финансирования. Ситуацию можно урегулировать в случае согласия ведущих членов ЕС увеличить свои взносы в общий бюджет, но они не пойдут на этот шаг, уверен эксперт.

Еще одна проблема заключается в том, что правительства многих европейских стран, включая Францию, Ирландию, Польшу, Словакию и Испанию, беспокоятся о влиянии расширения на политические взгляды своих граждан. Недовольство негативными последствиями вступления новых стран в ЕС может привести к увеличению поддержки оппозиционных партий на ближайших выборах. В качестве примера Грант привел парламентские выборы в Нидерландах 22 ноября, принесшие убедительную победу Партии свободы Герта Вилдерса, известного жесткой позицией по ЕС.

"Многие в Европе сейчас симпатизируют Украине. Но продолжится ли это после окончания боевых действий? В Брюсселе уже говорят о коррупции и автократических тенденциях в этой стране", - подчеркнул Грант. Он привел мнение ряда чиновников о том, что многие кандидаты если и вступят в ЕС, то только частично. "Существует реальный риск, что Евросоюз завысит ожидания, но затем развеет надежды, что приведет к трагическому чувству разочарования", - заключил эксперт.

Перспективы расширения ЕС

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены принять решение, следует ли проводить переговоры с Киевом по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Украины к членству в объединении выражали также Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Ряд европейских лидеров безуспешно пытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения.