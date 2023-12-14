Лукашенко назвал целью НАТО и ее союзников дезинтеграцию постсоветского пространства

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Дезинтеграция постсоветского пространства является одной из основных задач разведсообщества НАТО и ее союзников. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Как меня информируют (может быть, у вас другая информация), одна из основных задач разведсообщества НАТО и ее союзников - дезинтеграция постсоветского пространства. Они хотят сначала вбить клин в наши с вами многовековые добрососедские отношения, а затем натравить друг на друга. Мы это проходили", - сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.