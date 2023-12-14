Лукашенко заявил, что работа зарубежных спецслужб в Белоруссии становится еще агрессивнее

Президент республики сообщил, что "забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов засылают"

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Работа зарубежных спецслужб в Белоруссии приобретает все более агрессивный характер. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы видим активность зарубежных спецслужб на нашей территории. Формы их работы приобретают все более агрессивный характер. К нам забрасывают не просто шпионов, а уже агентов-террористов засылают. Пытаются создать экстремистские ячейки", - сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.