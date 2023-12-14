14 декабря, 08:06,
обновлено 14 декабря, 08:39

Лукашенко: Белоруссия и РФ задержали около 20 групп, готовивших теракты в двух странах

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия задержали порядка 20 групп, планировавших теракты на территории двух стран. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы с РФ, ну наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территории России и Беларуси", - сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.

В новость внесена правка (11:36 мск) - уточняется формулировка зага, верно -  около 20 групп, готовивших теракты. 

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