Лукашенко: Белоруссия и РФ задержали около 20 групп, готовивших теракты в двух странах

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Белоруссия и Россия задержали порядка 20 групп, планировавших теракты на территории двух стран. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

"Мы с РФ, ну наверное, уже десятка два задержали групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территории России и Беларуси", - сказал он на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников Содружества Независимых Государств.

В новость внесена правка (11:36 мск) - уточняется формулировка зага, верно - около 20 групп, готовивших теракты.