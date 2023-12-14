МИД Бразилии не ожидает быстрого решения территориального спора Венесуэлы и Гайаны

Бразильские дипломаты назвали предстоящую встречу президентов обеих стран "важнейшим шагом на пути к взаимопониманию"

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Бразилии Мауру Виэйра не ожидает, что конфликт Венесуэлы и Гайаны из-за спорной территории Гайана-Эссекибо будет разрешен на переговорах, которые пройдут 14 декабря между президентами стран Николасом Мадуро и Мухаммедом Ирфааном Али при посредничестве Бразилии. Об этом сообщила газета O Globo.

"Никто не ожидает, что мы уйдем с этой встречи, решив все вопросы. Однако это важнейший шаг на пути к взаимопониманию", - приводит издание слова министра. Виэйра отметил, что переговоры важны не только для Венесуэлы и Гайаны, но и для Бразилии. "Нам никакие конфликты на нашей границе не нужны", - добавил он.

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы 6 декабря приняла закон о защите Гайаны-Эссекибо в составе страны на основании результатов консультативного референдума. Закон предусматривает создание 24-го штата Гайана-Эссекибо на спорной территории с Гайаной. США после этого заявили о начале совместных военно-воздушных учений с Гайаной.