Лукашенко назвал Россию объединяющим звеном постсоветского пространства

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Россия как никогда сегодня является объединяющим звеном всего постсоветского пространства. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Как никогда сегодня в силу определенных условий Россия является цементирующим, объединяющим звеном всего постсоветского пространства", - сказал Лукашенко. Он призвал сохранять экономическое пространство, общий рынок.