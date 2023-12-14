Премьер Швеции заявил, что проблемы с одобрением помощи Украине шлют неверный сигнал США

Следующие дни либо дадут повод для беспокойства, либо продемонстрируют единство Евросоюза, отметил Ульф Кристерссон

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Разногласия в Европе по поводу оказания помощи Киеву и начала переговоров о вступлении в ЕС шлют неверный сигнал Вашингтону. Такое мнение выразил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью газете Financial Times.

"Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа продемонстрирует разногласия, то это станет сигналом для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы Соединенные Штаты и далее поддерживали Украину, европейские страны должны показать американскому народу, что сами поддерживают Украину", - указал он.

Премьер отметил в интервью, что он "обеспокоен" тем, как будет проходить саммит ЕС в Брюсселе на этой неделе.

"Следующие два-три дня либо дадут повод для беспокойства, либо покажут, что мы по-прежнему едины", - отметил премьер, подтвердив опасения некоторых европейских чиновников, что встреча на высшем уровне может затянуться.

Лидеры Евросоюза на встрече в Брюсселе 14-15 декабря намерены обсудить вопрос о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года и принять решение, следует ли проводить переговоры с Украиной по вступлению в ЕС. Против их начала последовательно выступает Венгрия. Сомнения в готовности Украины к членству в объединении выражали также Австрия и Словакия, однако блокировать принятие решения о переговорах они не собираются. Ряд европейских лидеров ранее попытались убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять свои возражения, однако сделать это им пока не удалось.