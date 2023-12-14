СМИ: в отношении хирурга Папы Римского открыто расследование

Его обвинили в сознательном предоставлении ложных данных, пишет La Stampa

РИМ, 14 декабря. /ТАСС/. Хирург Серджо Альфьери, оперировавший Папу Римского Франциска, стал фигурантом расследования прокуратуры Рима. Как сообщает газета La Stampa, его обвиняют в сознательном предоставлении ложных данных.

Согласно материалам дела, хирург подписывал операционные документы, хотя лично не присутствовал в операционной, а принимал пациентов в частном порядке. Следователи выясняют, было ли руководство больницы имени Агостино Джемелли в курсе такой практики.

Альфьери провел две операции на брюшной полости понтифика (в 2021 и 2023 годах). Больница имени Агостино Джемелли считается "папской": в ней неоднократно проходил лечение не только Папа Римский Франциск, но и Иоанн Павел II (1920-2005).