Боец ВСУ назвал попытку наступления в Запорожской области "тремя месяцами мясокомбината"

Алексей Назаренко заявил, что пытавшиеся наступать украинские войска оказались под плотным минометным и артиллерийским огнем. Он также отметил эффективное минирование со стороны сил России

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Неудачные попытки наступления, которые украинские войска с лета этого года пытались провести в Запорожской области, - это "три месяца мясокомбината", заявил военнослужащий участвовавшей в боевых действиях на этом направлении 47-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Назаренко.

"Нас за три месяца этого мясокомбината нормально так покидало", - сказал он в подкасте телеканала "Громадське" ("Общественное"), видеозапись опубликована на платформе YouTube. По словам украинского военнослужащего, планирование наступательной операции ВСУ было "грандиозных масштабов". "Отсутствие опыта и моментами завышенные ожидания от операции, которая будет, о том, что выйдут классные результаты, сыграли с нами злую шутку", - добавил он.

Назаренко заявил, что пытавшиеся наступать украинские войска оказались под плотным минометным и артиллерийским огнем. Он также отметил эффективное минирование со стороны сил РФ.

Ведущий подкаста Сергей Гнездилов отметил, что "47-я [бригада] понесла большие потери". "В какой-то момент - довольно быстро - она стала одной из обескровленных бригад. В принципе, мы можем сказать, что пехота обескровлена по факту, потому что тех специалистов, которые были полтора года назад, уже нет. Или они абсолютно демотивированы, или они очень сильно устали от войны, или мертвые", - сказал он. Назаренко согласился со словами ведущего.

Украинская армия с начала июня совершала безуспешные попытки наступления. По данным главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, за полгода Киев потерял более 125 тыс. человек и свыше 16 тыс. единиц вооружения. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что наступление так и не принесло Украине значимых результатов. В последние недели на Западе и в самом Киеве неоднократно звучали заявления, что контрнаступление оказалось недостаточно успешным, а на фронте сложилась тупиковая для украинской стороны ситуация.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил в начале ноября британскому журналу The Economist, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик, украинские войска не смогут добиться прорыва на фронте. По его словам, позиционный конфликт на истощение может затянуться на годы и измотать Украину.