В МО КНР заявили, что мир поддерживает позицию Китая и РФ о контроле над оружием в космосе

Официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган отметил, Пекин всегда выступал за мирное использование околоземного пространства

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Подавляющее большинство стран мирового сообщества поддерживает позицию Китая и России о необходимости контроля над космическими вооружениями и мер по противодействию их развертыванию. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган.

"На этот раз Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла большинством голосов проект резолюции [о неразмещении оружия в космосе], предложенный Китаем, Россией и другими странами, - говорится в заявлении, опубликованном на странице МО в WeChat. - Это в полной мере демонстрирует, что мировое сообщество поддерживает переговоры по международному правовому документу о контроле над космическими вооружениями, что оно однозначно против развертывания оружия в космическом пространстве и готово содействовать построению человеческого сообщества с единой судьбой в космосе".

Как уточнил Чжан Сяоган, Пекин всегда выступал за мирное использование околоземного пространства, активно содействовал международному сотрудничеству и был против гонки вооружений. "Вызывает обеспокоенность, что отдельные державы идут вразрез с этой тенденцией, постоянно поощряют вооружение космоса, его превращение в поле боя, - добавил он. - Это может легко спровоцировать гонку вооружений в космосе, создать серьезную угрозу космической безопасности, подорвать глобальную стратегическую стабильность".

Официальный представитель добавил, что "соответствующие страны" должны "скорректировать свои ошибочные действия" и внести конструктивный вклад в продвижение консультаций по правовому документу о контроле над вооружениями в космосе.

В начале декабря ГА ООН приняла проект резолюции под названием "Неразмещение первыми оружия в космосе". Документ получил поддержку 127 стран - на 5 больше, чем в прошлом году. Против высказались 50, еще 6 воздержались. Помимо России, соавторами выступили Белоруссия, Египет, Китай, КНДР и Куба.