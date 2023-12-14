Столтенберг выразил уверенность, что США и ЕС продолжат оказывать военную помощь Украине

Генсек НАТО заявил об этом на совместной с премьером-министром Словакии Робертом Фицо пресс-конференции в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США и Евросоюз продолжат оказывать военную помощь Украине, несмотря на сложности в согласовании поддержки.

"Я уверен, что США смогут достичь заключения в процессе дискуссий в Конгрессе и продолжат предоставлять военную помощь Украине. Как и союзники по ЕС делают это разными путями. Союзники по НАТО продолжат оказывать поддержку Украине", - сказал он на совместной с премьером-министром Словакии Робертом Фицо пресс-конференции в Брюсселе.