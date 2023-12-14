Боррель заявил о необходимости продолжения военной поддержки Украины

Саммит ЕС должен поддержать расширение Европейского фонда мира, отметил глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Военная поддержка Украины должна продолжиться и расшириться, саммит ЕС должен поддержать расширение Европейского фонда мира, чтобы расширить поставки оружия, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС.

"Мы должны поддерживать Украину как можно больше с точки зрения расширения, военной и финансовой помощи", - сказал он. "Я продолжу просить лидеров понять, что Украина - это экзистенциальный вопрос для Европы. Что наша военная поддержка Украины должна продолжаться и расти, это не война против Украины, это война за нашу безопасность", - продолжил Боррель, призвав также лидеров стран ЕС дать ему полномочия по дальнейшему расширению Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия Киеву.