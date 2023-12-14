Лидер крайне правых в Нидерландах выступил против оказания военной помощи Украине

Это невозможно, пока голландцы не могут защищать собственную страну, заявил Герт Вилдерс

ГААГА, 14 декабря. /ТАСС/. Голландская крайне правая Партия свободы (ПС) выступает против оказания военной помощи Украине. Об этом заявил в ходе дебатов в парламенте лидер этой одержавшей победу на выборах политической силы Герт Вилдерс.

"Мы считаем, что не должны оказывать военную помощь Украине, пока мы не можем защищать нашу собственную страну", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Потенциальные партнеры ПС по правящей коалиции, партии "Новый общественный договор" и "Фермерско-гражданское движение", также выразили сомнения в необходимости оказания дополнительной финансовой помощи Украине и поставили под вопрос необходимость членства этой страны в ЕС.

При Марке Рютте, в настоящее время являющемся исполняющим обязанности премьер-министра до формирования новой правящей коалиции, Нидерланды являлись одними из самых активных сторонников оказания помощи Украине. В бюджете королевства на эти цели на 2024 год заложено более €2 млрд. Кроме того, Нидерланды, Дания и несколько других западных стран принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Киеву некоторое количество истребителей F-16.

Однако, как отмечают эксперты, ситуация может кардинально поменяться с приходом к власти новой коалиции, переговоры о формировании которой ведутся сейчас. Партия свободы, возглавляющая процесс, в своей избирательной программе выступает против отправки на Украину денег и вооружений, в частности истребителей F-16.