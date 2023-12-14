Глава Европарламента заявила о серьезных разногласиях в ЕС перед саммитом по Украине

Каждый захочет немного больше для чего-то своего, сказала Роберта Метсола

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Глава Европейского парламента Роберта Метсола признала серьезные разногласия между лидерами стран Евросоюза перед саммитом по Украине.

"У всех, конечно разные позиции. Каждый захочет немного больше для чего-то своего", - заявила она журналистам по прибытии на саммит, но призвала все страны ЕС к единству. "Украина должна получить моральную, политическую и финансовую поддержку", - подчеркнула Метсола.

Затронув тему переговоров о вступлении Украины в ЕС, она "успокоила" лидеров тем, что "начало переговоров - это не разговор о немедленном вступлении".

Лидерам ЕС предстоит принять решение по двум вопросам об Украине: начинать или нет переговоры о ее вступлении в ЕС, а также утвердить или нет долгосрочную программу ее бюджетного финансирования на сумму в размере €50 млрд на четыре года.

Если эти решения не будут приняты, вопрос о начале переговоров насчет Украины отложат на год, при этом ЕС продолжит финансировать страну в 2024 году, но без четкой перспективы на будущее.