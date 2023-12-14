Лукашенко: Запад конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" Зеленского

МИНСК, 14 декабря. /ТАСС/. Запад уже конфликтует с Украиной, по сути, он "кинул" президента Владимира Зеленского. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с участниками проходящего в Минске XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Сегодня уже конфликтует Запад с Украиной <...> . Я предупреждал Зеленского: возникнет где-то заварушка или какая-то другая причина, о тебе забудут, - сказал Лукашенко. - Вот пожалуйста - Ближний Восток, внутренняя ситуация в Америке <...> . Ходит бедняга с протянутой рукой. И они себя подло повели по отношению к тому же Зеленскому".

По словам белорусского лидера , "возникла новая ситуация - и кинули". "Кинули как в Афганистане. За шасси будут цепляться и падать на аэродром", - сказал он.