На Украине хотят мобилизовать женщин на должности в тылу

По словам депутата партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, соответствующий законопроект зарегистрируют в Раде в течение двух недель

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Законопроект, разрабатываемый на Украине для уравнивания мужчин и женщин в вопросах военного учета и службы, позволит мобилизовать женщин на должности в тылу. С таким уточнением выступила депутат пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая.

Накануне она сообщила о подготовке соответствующего документа. По словам депутата, у женщин останется "уникальная отсрочка и право на увольнение" в связи с беременностью. Безуглая указала, что законопроект будет зарегистрирован в Раде в течение двух недель.

"На боевые должности - только по желанию, а вот связисты, финансисты, юристы, кадровики, повара и так далее - а не только медики - в ВСУ нужны", - приводит слова депутата украинское издание "Страна".

1 октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали встать на учет в срок до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. При этом специальность считается подлежащей учету как на основании фактического места работы, так и на основании полученного диплома. Как разъясняли юристы изданию "Страна", даже если женщина окончила медицинское училище 20 лет назад и не работала по специальности, она обязана встать на учет. Уже с января 2023 года образовательные учреждения в сфере медицины и фармацевтики за два месяца до выдачи дипломов передают списки выпускниц в военкоматы. Украинские власти заверяли, что постановка женщин на воинский учет не означает их мобилизацию.