Орбан провел переговоры с лидерами ЕС, Франции и Германии перед саммитом в Брюсселе

Пресс-секретарь главы правительства Венгрии Берталан Хаваши не уточнил, о чем именно шел разговор на этой встрече

БРЮССЕЛЬ, 14 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел перед открытием саммита в Брюсселе переговоры с лидерами ЕС, Франции и Германии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

"На встрече присутствовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель", - процитировало Хаваши информационное агентство MTI.

Пресс-секретарь не уточнил, о чем именно шел разговор на этой встрече, но известно, что накануне саммита руководители ЕС, в частности Мишель, пытались убедить Орбана в необходимости поддержать начало переговоров с Украиной о ее вступлении в сообщество. Венгерский премьер выступает против этого, считая, что Украина не выполнила условия для приема и такой шаг нанесет ущерб интересам всех членов ЕС. Беседуя с журналистами перед открытием совещания в Брюсселе, Орбан заявил, что не отступит от своей позиции.