В Ирландии считают, что принятие Украины в ЕС может затянуться, но переговоры нужны сейчас

Как сказал премьер-министр страны Лео Варадкар, Киев "не выстоит" в противостоянии с Россией без поддержки ЕС и США

ЛОНДОН, 14 декабря. /ТАСС/. Процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться на много лет, однако переговорный процесс необходимо начинать уже в ближайшее время. Об этом заявил по прибытии на саммит ЕС по Украине премьер-министр Ирландии Лео Варадкар.

"Я горячо поддерживаю предложение начать переговоры. На то, чтобы Украина вступила в ЕС, может уйти много лет, но мы должны начать переговоры в следующем году. От президента [Украины Владимира] Зеленского я знаю, что это влияет на настроения на передовой", - сказал он.

Варадкар также отметил, что Украина "не выстоит" в противостоянии с Россией без поддержки ЕС и США, подчеркнув важность разрешения противоречий, мешающих Брюсселю и Вашингтону утвердить новые пакеты финансовой помощи для Киева.

"Если мы не сможем поддерживать Украину в течение 2024 года, [президент России Владимир] Путин победит, и сложно осознать все последствия, которые это будет иметь для мира и всех нас", - сказал он.