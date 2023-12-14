Минобороны Китая предостерегло США от манипуляций вопросом Тайваньского пролива

Официальный представитель МО КНР Чжан Сяоган отметил, что Пекин будет решительно защищать свой суверенитет

ПЕКИН, 14 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны прекратить попытки манипулировать вопросом Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, поскольку КНР будет решительно защищать свой суверенитет. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Чжан Сяоган.

"Согласно Конвенции ООН по морскому праву и внутреннему законодательству КНР, Тайваньский пролив - это внутренние воды, территориальное море, прилегающая и исключительная экономическая зона Китая. Так называемых международных вод не существует вообще, в международном морском праве нет такой формулировки, - говорится в его заявлении, опубликованном на странице оборонного ведомства в WeChat. - Соединенные Штаты называют Тайваньский пролив "международными водами" и используют это в качестве предлога для манипуляций соответствующим вопросом, чтобы угрожать суверенитету и безопасности КНР".

По словам представителя Минобороны КНР, США "ни в коем случае не должны пытаться бросить вызов твердой воле Китая, который будет защищать свой национальный суверенитет и территориальную целостность". "Китайская сторона в очередной раз настаивает, чтобы Соединенные Штаты были осторожны в заявлениях и действиях, касающихся Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря, прекратили провокации, предприняли осязаемые шаги в реализации важного консенсуса, который был достигнут между главами двух государств", - добавил Чжан Сяоган.

4 декабря корабль прибрежной зоны ВМС США Gabrielle Giffords зашел в акваторию около отмели Аюнгин спорных островов Наньша (Спратли). Официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли назвал это "серьезным нарушением суверенитета и безопасности КНР".

Невзирая на недовольство Пекина, Соединенные Штаты продолжили предпринимать провокационные действия в акваториях, которые они называют "международными водами". По данным китайской стороны, 6 декабря воздушное пространство над Тайваньским проливом пересек противолодочный самолет ВМС США.