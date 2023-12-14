Член руководства ХАМАС заявил, что движение не ведет переговоры по освобождению пленных

Басем Наим отметил, что это официальная и последовательная позиция

ДУБАЙ, 14 декабря. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС не ведет переговоры с посредниками об освобождении заложников, захваченных при нападении на Израиль. Об этом в интервью газете "Аль-Араби аль-Джадид" сообщил один из членов руководства движения Басем Наим.

Как пишет издание, он опроверг информацию о проведении каких-либо переговоров между ХАМАС и международными посредниками для заключения сделки с Израилем по обмену пенными и заключенными. "На данный момент это официальная и последовательная позиция движения", - отметил он.

Между тем источники газеты в Египте утверждают, что правительство Израиля попросило Каир начать новые переговоры для достижения соглашения об обмене удерживаемых в секторе Газа заложников на палестинских заключенных, включающего введение режима прекращения огня в анклаве. Другой собеседник издания заявил, что глава Управления общей разведки Египта Аббас Камель обсудил 10 декабря с руководителем израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа ситуацию в секторе Газа. Барнеа, по словам источника, проинформировал Камеля о готовности Тель-Авива к возобновлению консультаций.

22 ноября движение ХАМАС сообщило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о четырехдневном гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября в 08:00 мск. Договоренности предполагали, что в обмен на каждого отпущенного заложника из числа женщин и детей Израиль освободит из тюрем трех палестинских женщин и детей. Стороны несколько раз продлевали режим прекращения огня, однако утром 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. 5 декабря член политбюро движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС не отпустит остальных заложников, пока Израиль не прекратит агрессию в Газе.