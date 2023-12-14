Суд Сенегала постановил вернуть лидера оппозиции в список кандидатов в президенты

Усмана Сонко удаляли из списка, поскольку его приговаривали к двум годам тюрьмы по делу о "растлении малолетних", передает Seneweb

НАЙРОБИ, 14 декабря. /ТАСС/. Суд первой инстанции сенегальской столицы постановил отменить решение об удалении лидера оппозиции Усмана Сонко из списка кандидатов в президенты на выборах, которые пройдут 25 февраля 2024 года. Об этом сообщил портал Seneweb.

По данным портала, судья отменил постановление, согласно которому Сонко был удален из списка в связи с его уголовным преследованием по делу о "растлении малолетних". Как отмечает Seneweb, в ноябре Верховный суд Сенегала аннулировал предыдущий вердикт о возвращении политика в избирательные списки.

Ранее сообщалось, что 1 июня уголовный суд Дакара признал Сонко виновным в "растлении малолетних" и приговорил его к двум годам тюрьмы. Сразу после объявления судом своего решения в Сенегале начались массовые демонстрации в поддержку Сонко, которые сопровождались беспорядками.

Сонко основал и возглавил партию "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" в 2014 году. Он участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Сонко уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах, которые состоятся в феврале 2024 года. Однако наличие приговора суда лишает лидера оппозиции возможности выставить на них свою кандидатуру. Действующий президент Сенегала Маки Саль объявил, что не будет добиваться переизбрания.