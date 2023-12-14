МВД Бангладеш запретило массовые собрания и митинги до выборов 7 января

Сорвать предстоящие выборы планирует крупная оппозиционная Национальная партия страны, которая летом начала активную кампанию уличных протестов

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 декабря. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Бангладеш опубликовало распоряжение, запрещающее массовые собрания и митинги, не касающиеся предвыборной агитации, вплоть до парламентских выборов, которые запланированы на 7 января 2024 года.

"С 18 декабря и до конца периода голосования крайне важно предотвратить любые собрания или политические мероприятия, за исключением предвыборной агитации, которые могут нарушить избирательные процедуры или помешать избирателям реализовать свое избирательное право", - сказано в тексте распоряжения. Текст документа опубликован на сайте ведомства.

На предстоящих выборах премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз. Сорвать выборы планирует крупная оппозиционная Национальная партия Бангладеш, которая летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера еще до выборов, утверждая, что только так можно гарантировать свободное и честное голосование. В ответ на это премьер заявляет, что оппозиция стремится погрузить страну в хаос.